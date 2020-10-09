 تسمم اثنين من العاملين بسبب تسرب الكلور في محطة حكومية بديالى

2020/10/09 | 21:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اكد مدير اعلام ماء ديالى سرمد عامر، الجمعة، اغماء اثنين من العاملين في محطة لتنقية المياه جنوب بعقوبة بسبب تسرب محدود للكلور.

وقال عامر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تسرب محدود لاحدى قناني الكلور في محطة تنقية مياه منطقة التحرير جنوبي بعقوبة وتم السيطرة عليه بشكل مباشر لافتا الى ان اثنين من العاملين تعرضا الى حالة اغماء وتم نقلهما الى مستشفى بعقوبة دون اي مخاطر على حياتهما”.

واضاف عامر،ان” الوضع طبيعي حاليا وفرق الدفاع المدني موجودة لافتا الى ان الامر ليس خطير والتسرب كان محدود جدا”.

وتعاني محطات تنقية المياه في ديالى من تكرار حالات تسرب قناني الكلور بين فترة واخرى ويتم السيطرة عليها”انتهى 25

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