2020/10/09 | 21:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، بياناً بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: اتفاق سنجار بداية لتنفيذ المادة 140.. ويهاتف الكاظمي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: اتفاق سنجار بداية لتنفيذ المادة 140.. ويهاتف الكاظمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).