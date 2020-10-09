2020/10/09 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح صحفي من سفارة جمهورية كوريا (الموقف الرسمي لسفارة جمهورية كوريا بخصوص وفاة مدير شركة دايو للإنشاءات) لقد علمت السفارة الكورية في الساعة التاسعة صباح اليوم (9 من أكتوبر)بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير .تتقدم السفارة بالتعازي لأسرته وزملائه، كما تعرب السفارة عن شكرها و تقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الكورية تدعو لتجنب الشائعات بشأن حادثة وفاة مدير شركة دايو المركز الخبري الوطني.

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