فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا

2020/10/09 | 22:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 20330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الوباء.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 691977.

وسجلت وزارة الصحة 109 وفيات بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 32630.

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