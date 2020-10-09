أول تعليق كوري رسمي حول ايجاد مدير الشركة المنفذة لمشروع الفاو مشنوقا

2020/10/09 | 22:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدمت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية، الجمعة، تعازيها بوفاة مدير شركة دايو للإنشاءات المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، مبينة انها تنتظر نتائج تحقيق وزارة الداخلية العراقية في هذه الحادثة المؤلمة.

وقالت السفارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الأول 2020): "لقد علمت السفارة الكورية في الساعة التاسعة صباح اليوم (9 من أكتوبر) بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير.

تتقدم السفارة بالتعازي لأسرته وزملائه، كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة.

لقد ابلغت السفارة بقيام وزارة الداخلية في جمهورية العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة، ونحن بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات.

لذلك ترجو السفارة من جميع وسائل الاعلام أن تتجنب نشر الشائعات والاخبار غير الحقيقية كما ترجوا السفارة عدم تداول ونشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته.

وكما وضحت وزارة النقل العراقية في تصريحها اليوم تؤكد الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاء لانجاح مشروع ميناء الفاو الكبير التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب.

مرة أخرى تنقل السفارة تعازيها العميقة والحارة لأسرة المرحوم.



9/أكتوبر/2020 جانغ كيونغ أوك سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى العراق"، وفقا لنص البيان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وارسالها إلى البصرة لتتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو بالمحافظة.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة، اللواء، سعد معن، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الأول 2020)، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة لتتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو بمحافظة البصرة".

وأضاف معن، ان "هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي".

وكان مدير الشركة الكورية الجنوبية المكلفة تنفيذ ميناء الفاو الكبير، أقدم على الانتحار مساء أمس الخميس، بحسب ما صرح به مصدر رسمي، الجمعة.

وأفاد وليد الشريفي، قائم مقام قضاء الفاو (جنوب البصرة)، في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا إن ار تي" اليوم (9 تشرين الاول 2020) بإنتحار مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير عبر شنق نفسه مساء امس.

وقال الشريفي انه لا يعلم الاسباب التي دعت مدير الشركة الكورية "بارك" للانتحار فيما فتحت الاجهزة المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث سيما وان المنتحر اجنبي الجنسية.

وفي وقت لاحق قال الشريفي ان "الموقع الذي وجدت فيه الجثة قريب من ميناء الفاو ، ويبعد بمسافة عشرة كيلومترات ، وهو مؤمن من شركة خاصة ، وتوجد فيه كاميرات مراقبة"، لافتا إلى أن "السلطات فتحت تحقيقا بملابسات حادثة الانتحار، وأن قاضي التحقيق يتابع بشكل مباشر تداعيات هذا الموضوع".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، وبدأت برفع الأدلة الجنائية".

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