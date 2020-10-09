ترمب ينوي استئناف حملته الانتخابية

2020/10/09 | 22:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، الذي لا يزال يتعافى من كوفيد-19، أنه يريد تنظيم تجمع انتخابي السبت، على الأرجح في فلوريدا.

وقال ترمب في تصريح صحفي، "أعتقد أنني سأحاول تنظيم تجمع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لذلك، نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا ليل السبت".

وأضاف، أنه "قد ينظم تجمعا آخر الأحد في بنسلفانيا، وقال "أشعر أنني بحالة جيدة جدا" وذلك بعد أن أعطاه طبيبه الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة العامة في نهاية هذا الأسبوع.

وكان طبيب البيت الأبيض شون كونلي قد اعلن في وقت سابق الخميس، أن ترمب يجب أن يكون قادرا على استئناف "أنشطته العامة" اعتبارا من السبت، قائلا إن الرئيس الأميركي استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج ضد كوفيد-19.

واضاف، ان "السبت سيكون اليوم العاشر منذ تشخيص (الإصابة) يوم الخميس، وبناء على مسار التشخيصات المتقدمة التي يجريها الفريق (الطبي)، أتوقع تماما عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة" اعتبارا من السبت.

وكان ترمب قد أمضى ثلاثة أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثنين.





ا.ح

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