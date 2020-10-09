كوريا تدعو لتجنب الشائعات بشأن حادثة وفاة مدير دايو تؤكد دعمها لإنجاح ميناء الفاو

2020/10/09 | 22:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اصدرت السفارة الكورية في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، بيانا بشان حادثة “انتحار” مدير شركة دايو العاملة في البصرة.

وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/ ان “الموقف الرسمي لسفارة جمهورية كوريا بخصوص وفاة مدير شركة دايو للإنشاءات..



لقد علمت السفارة الكورية في الساعة التاسعة صباح اليوم (9 من أكتوبر)بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، وتتقدم السفارة بالتعازي لأسرته وزملائه، كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة”.

وأضافت، ” لقد أبلغت السفارة بقيام وزارة الداخلية في جمهورية العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة، ونحن بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات، لذلك ترجو السفارة من جميع وسائل الاعلام أن تتجنب نشر الشائعات والاخبار غير الحقيقية كما ترجو السفارة عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته”.

ولفتت إلى أن “وزارة النقل العراقية أكدت في تصريحها اليوم الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاء لإنجاح مشروع ميناء الفاؤ الكبير التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب”. انتهى 25

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