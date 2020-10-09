محدث.. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 9.5%

2020/10/09 | 22:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 9 بالمائة، مع مخاوف تعطل الإمدادات.

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