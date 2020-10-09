2020/10/09 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقيل مهدي يوسف..من الهواية إلى الإحتراف الأكاديمي – كافي لازم مبدع يتميز بمقاربته بين التجارب العالمية والمحلية بغداد ينهض مبكرا بعمره السبعيني راجلاً نحو جسر الشهداء يتأمل دجلة الخير باعثا برسائله اليومية عبر مجرى النهر الى مدينته ومنبعه الاصيل مدينة واسط .وما ان يطأ قدمه تواً في سوق السراي وشارع المتنبي فأذا بجمهرة […]

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