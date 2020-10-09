2020/10/09 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا – عبد الستار السوداني النزاع الاقليمي الذي ينشأ داخل منطقة جغرافية اقليمية او قارية محصورة دون ان يتعداها لغيرها كصراع دولتين متجاورتين داخل قارة واحدة مثال ذلك حرب الخليج الاولى (العراق –ايران) حرب الخليج الثانية (العراق – الكويت) ونزاع اقليم كشمير بين الهند وباكستان ونزاع اقليم ناغور قره باغ ومثل هذه الصراعات […]

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