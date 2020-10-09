2020/10/09 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا سلام مع إيران وإسرائيل – لؤي الشقاقي بمناسبة قيام اتفاقيات سلام بين دول الخليج واسرائيل وذكرى حرب اكتوبر المجيدة اقول انه يمكن لاي دولة عقد اتفاقيات ومعاهدات احترام جوار وترسيم حدود وتبادل تجاري وحتى اتحاد كونفيدرالي والخ مع اي دولة اخرى ، لكن يصعب هذا مع الدول التي ترى ان الاخرى تابعة لها او كانت […]

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