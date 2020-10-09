السفارة الكورية : ننتظر نتائج التحقيق بشأن وفاة مدير شركة دايو

2020/10/09 | 22:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكدت سفارة كوريا الجنوبية في بغداد بأنها تنتظر نتائج التحقيق الذي تجريه وزارة الداخلية العراقية بشأن وفاة مدير شركة دايو للإنشاءات المنفذة لمشروع مياء الفاو الكبير.وقال بيان عن السفارة انها علمت السفارة الكورية في الساعة التاسعة صباح اليوم (9 من أكتوبر)بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير .وفي […]

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