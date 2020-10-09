السفارة الكورية تصدر بياناً بشأن انتحار مدير دايو ومصير العمل بميناء الفاو

2020/10/09 | 22:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صرح سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى العراق {جانغ كيونغ أوك}، بشأن حادثة انتحار المدير التنفيذي لشركة دايو الكورية العاملة في مشروع ميناء الفاو الكبير.

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