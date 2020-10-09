2020/10/09 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري ، اليوم الجمعة ، عن تعرض آليات تعمل بمشروع اكمال الطريق الرابط بين قضاء سوق الشيوخ والناصرية ، الى اطلاق نار من قبل مجهولين .وقال بيان اورده الجابري تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” آليات تعرضت الى اطلاق نار مرتين خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض آليات تعمل بمشروع في سوق الشيوخ لاطلاق نار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض آليات تعمل بمشروع في سوق الشيوخ لاطلاق نار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).