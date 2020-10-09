بعد استلامهما من العراق.. بدء محاكمة عنصرين بخلية

2020/10/09 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووجهت لهما هيئة محلفين كبرى تهمتي اختطاف وقتل أربعة أميركيين، وهم الصحافيان جيْمس فولي وستيفن سوتلوف والعاملان في المجال الإنساني كايلا مولر وبيتر كاسينغ.

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