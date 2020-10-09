شيخ جنكي يهنئ الطلبة الاوائل في كركوك

2020/10/09 | 22:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي مساء اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي، الطلبة الاوائل (الاول والثاني والثالث) لمرحلة السادس الاعدادي قسم اللغة الكوردية في محافظة كركوك.

واعرب شيخ جنكي خلال الاتصال الهاتفي عن سعادته بهذا النجاح للطلبة الاوائل وهنأ عبرهم عوائلهم التي دعمتهم وساعدتهم للحصول على هذه العلامات المرتفعة، متمنيا لهم دوام النجاح.

ووجه الرئيس المشترك دعوة للطلبة الاوائل لمنحهم شهادات تقدير وجوائز خاصة.

PUKmedia خاص

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