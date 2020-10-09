2020/10/09 | 22:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت المدفعية التركية مساء اليوم الجمعة، عدة قرى حدودية بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك.

وقال مراسل PUKmedia في حدود محافظة دهوك، ان المدفعية التركية قصفت عدة قرى حدودية بناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو.

واضاف، ان القصف تكرر بهذه الصورة عدة مرات ويستهدف تلك القرى.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تقصف عدة قرى بزاخو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تقصف عدة قرى بزاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).