البُلبُل الفتّان - حسين علوان حسين

#حسين_علوان_حسين دَخَل أمير بكامل أناقته قاعة موظفي فرع اليرموك للمصرف التجاري الحكومي و ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس - وقت بدء دوامة المعتاد كل يوم كموظف تطبيق الحسابات اليومية .
نظر إلى منضدة جلوس أميرة ، فوجدها فارغة .
إحمرَّ وجهه رغم محاولته تكلّف عدم الاهتمام .
أين هي اليوم ؟ هل ذهبت لتقضي حاجة ما ؟ أم أنها مجازة ؟ مع مَنْ هي الآن ؟ غاب القط ، إلعب يا فأر .
كلا ، كلا ، لا بد أنها قد لَ ......
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