البُلبُل الفتّان - حسين علوان حسين

2020/10/09 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين دَخَل أمير بكامل أناقته قاعة موظفي فرع اليرموك للمصرف التجاري الحكومي و ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس - وقت بدء دوامة المعتاد كل يوم كموظف تطبيق الحسابات اليومية .



نظر إلى منضدة جلوس أميرة ، فوجدها فارغة .



إحمرَّ وجهه رغم محاولته تكلّف عدم الاهتمام .



أين هي اليوم ؟ هل ذهبت لتقضي حاجة ما ؟ أم أنها مجازة ؟ مع مَنْ هي الآن ؟ غاب القط ، إلعب يا فأر .



كلا ، كلا ، لا بد أنها قد لَ ......





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