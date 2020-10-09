2020/10/09 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أقدمت الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان اليوم الجمعة ، على الانتحار، في ظل ظروف غامضة بالواقعة التي لم يتم الكشف أسبابها ودوافعها حتى الآن.وقال مصدر أمني تونسي إنه تم العثور على الفنانة التونسية عبير شعبان ، التي لم تتجاوز الثلاثين من عمرها،جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار فنانة تونسية شابة فى ظروف غامضة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار فنانة تونسية شابة فى ظروف غامضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).