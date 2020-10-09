أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 9.5%

2020/10/09 | 22:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 9 بالمائة، مع مخاوف تعطل الإمدادات.

ورغم تراجعها في جلسة اليوم حققت أسعار الخام مكاسب أسبوعية بنحو 9.6 بالمائة- وهو أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع – بدعم احتمالية تقلص الإمدادات.

وتعززت الأسعار مع إضراب عمال قطاع النفط والغاز في النرويج هذا الأسبوع قبل أن تتوصل الشركات لاتفاق بشان الأجور مع العمل اليوم، بالإضافة إلى اتجاه إعصار “دلتا” نحو خليج المكسيك مما قد يؤثر على حوالي 1.5 مليون برميل يوميا من الإنتاج الأمريكي.

وكشفت “بيكر هيوز” عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط للأسبوع الثالث على التوالي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.4 بالمائة إلى 40.60 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3 بالمائة إلى 42.79 دولار للبرميل.

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