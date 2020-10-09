النزاهة النيابية تتحدث عن 3 تحديات امام لجنة الفساد والجرائم الكبرى

2020/10/09 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف، الجمعة، عن ثلاثة تحديات تواجه عمل اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الكبرى.

وقالت عضو اللجنة في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، اليوم (9 تشرين الاول 2020)، إن "هناك الكثير من أوامر الاستقدام وإلقاء القبض على متهمين بدرجة وزير أو مدير عام".

وأضافت، أن هناك "تحديات عدة تواجه عمل اللجنة، أولها أن بعض القوى السياسية الفاسدة بدأت تنتقد اللجنة، سواء في الخفاء أو في العلن، والتحدي الثاني هو حرص القضاء على أن تكون الإجراءات المتبعة قانونية، والتحدي الثالث يتمثل بعدم تجاوز هيأة النزاهة في إجراءات اللجنة".

واوضحت، ان "لجنتها نبهت هيئة النزاهة من خلال زياراتها إلى الهيئة أو حتى من خلال الرسائل غير المباشرة لرئيس الوزراء بضرورة اتباع الإجراءات القانونية في ملاحقة الفاسدين".

ا.ح

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