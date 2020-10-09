2020/10/09 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | سفارة جمهورية كوريا في العراق تصدر بيانا بشان وفاة مدير شركة دايو للإنشاءات المنفذة لميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة

*البيان:علمت السفارة الكورية في الساعة التاسعة من صباح اليوم الموافق “9 أكتوبر” بوفاة مدير شركة دايو للإنشاءات المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير

*البيان: تتقدم السفارة بالتعازي لأسرته وزملائه كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة

*البيان: تم ابلاغ السفارة بقيام وزارة الداخلية العراقية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة

*البيان: اللجنة بدأت بالتحقيق بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة والسفارة بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات

*البيان: السفارة ترجو من جميع وسائل الاعلام أن تتجنب نشر الشائعات و الاخبار غير الحقيقية كما ترجو عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته

*البيان: السفارة تؤكد ما ذكرته وزارة النقل العراقية باستمرار العمل في ميناء الفاو الكبير ومستمرة في دعم ومساعدة شركة دايو للإنشاء لإنجاح المشروع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | سفارة جمهورية كوريا في العراق تصدر بيانا بشان وفاة مدير شركة دايو للإنشاءات المنفذة لميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | سفارة جمهورية كوريا في العراق تصدر بيانا بشان وفاة مدير شركة دايو للإنشاءات المنفذة لميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).