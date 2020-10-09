التعليم تحدد موعد اطلاق استمارة التقديم الالكتروني والية قبول المجموعة الطبية

2020/10/09 | 22:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد اطلاق الاستمارة الالكترونية والية قبول الطلاب في المجموعة الطبية.

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