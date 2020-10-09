"الصحة العالمية" تدعو الصين إلى تحري مصدر كورونا

2020/10/09 | 22:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة دعت الصين لبدء التنسيق مع خبراء دوليين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.

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