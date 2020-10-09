انتكاسة للسعودية في قمة العشرين

2020/10/09 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت السعودية انتكاسة مع دعوة البرلمان الأوروبي إلى خفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة العشرين المرتقب انعقادها في الرياض بين 21 و22 نوفمبر بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" في المملكة.

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