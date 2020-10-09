الشعبوية فى مصر .. تاريخ قديم متجدد - رياض حسن محرم

2020/10/09 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم للشعبوية فى مصر تاريخ يمتد الى أوائل القرن الماضى، فمع نشأة الحركات القومية المتطرفة فى أوروبا التى اقترنت بظهور قادة ديماغوغيين يربطون بين القومية والوطنية وتمييز العرق الجينى لتلك الشعوبوالجنس الأبيض عموما، ونزعة الخطاب الأخلاقى وإدعاء الديموقراطية النابعة من الشعب مباشرة والمعادية لأفكار اليسار والليبرالية، وكانت مصر من بين الدول المتأثرة بهذه الموجة القومية، فظهرت حركات وطنية متطرفة كمصر الفتا ......





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