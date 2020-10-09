2020/10/09 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر بالنسبة لوساطة روسيا في حرب القوقاز بين أرمينيا وأذربيجانقلت في السابق أن روسيا تميل للجانب الأرمني ولكن بشكل دبلوماسي هادئ وبعيد عن خرق القانون الدولي، فهي وإن كانت تعترف بأن إقليم "ناجورنو كاراباخ" أذربيجاني لكنها في ذات الوقت تعارض السيطرة عليه بالقوة واحترام هوية الإقليم التاريخية..شئ أشبه بمطالب (ضمنية) تقول بضرورة الحكم الذاتي للإقليم فيدراليا أو كونفيدرياليا، والفارق أنه لو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوساطة الروسية في ملف كاراباخ - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوساطة الروسية في ملف كاراباخ - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).