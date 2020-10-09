“مايكروسوفت” تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل بشكل دائم

2020/10/09 | 23:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قررت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية السماح لموظفيها بالعمل من المنزل بشكل دائم، وذلك وسط استمرار عمل غالبيتهم من منازلهم بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

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