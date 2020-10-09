وكيل مارتينيز يؤكد اهتمام ريال مدريد والسيتي بضم اللاعب

2020/10/09 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

كشف وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن مفاجأة جديدة بشأن العروض المقدمة إلى اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وأكد وكيل أعمال مارتينيز أنه تلقى عروضًا من جانب أندية برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد ولكنهم لم يقدروا على دفع المقابل المادي الضخم لحسم الصفقة.

وقال وكيل أعمال لاوتارو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “تلقى مارتينيز العديد من العروض بالفعل في الصيف من مختلف الأندية ولكن جميعهم لم يستطيعوا التغلب على إنتر ميلان”.

وتابع: “برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي جميعهم أرادوا التعاقد مع لاوتارو هذا الضيف ولكنهم لم يقدروا على تسديد المقابل المادي”.

واختتم: “مارتينيز لايزال يتبقى في عقده عامين مع إنتر ميلان ومنذ أن تم إغلاق سوق الانتقالات لم نجلس مع إدارة النادي للتفاوض حول التجديد”.

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