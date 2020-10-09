العالم يسجل رقما قياسيا في الاصابات اليومية بكورونا

2020/10/09 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تسجيل رقم قياسي جديد في حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا.

وذكرت المنظمة في بيان، اليوم (9 تشرين الاول 2020)، أنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 350 ألف حالة وهذا الارتفاع اليومي الجديد، يتجاوز الرقم القياسي المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع بنحو 12000 إصابة".

واعتبر رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان، أنه حتى مع استمرار انتشار مرض كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم، "لا توجد إجابات جديدة".

واشار الى أنه على الرغم من أن الوكالة تريد من الدول أن تتجنب عمليات الإغلاق التي دمرت الاقتصادات، إلا أنه يجب على الحكومات ضمان حماية الأشخاص الأكثر ضعفا واتخاذ العديد من الإجراءات.

ا.ح

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