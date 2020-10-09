الناطق باسم القائد العام: لا حالة إنذار قصوى في بغداد

2020/10/09 | 23:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الجمعة، وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، وذلك عقب تداول كتاب سري عن ذلك. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

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ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، وان الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام، وان ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الامنية في حالة الإنذار "اليوم الجمعة "لا يتعدى موضوع الممارسات الامنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي.

كما ندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ومعرفة صحة المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً.

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اللواء قوات خاصة

يحيى رسول عبدالله

9- ت1- 2020

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