الناطق باسم القائد العام ينفي وجود حالة انذار قصوى في العاصمة بغداد

2020/10/09 | 23:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول مساء الجمع ، وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد”.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، وان الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام، وان ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الامنية في حالة الإنذار “اليوم الجمعة “لا يتعدى موضوع الممارسات الامنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي.كما ندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ومعرفة صحة المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً.

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