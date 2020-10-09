انتشار امني مكثف في شوارع بغداد

2020/10/09 | 23:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت شوارع العاصمة بغداد، انتشارا امني مكثف بعد بيان قيادة العمليات بالانذار الامني.

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