2020/10/09 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفارة الكورية الجنوبية في العراق، الجمعة، أنها ستستمر بتقديم الدعم والمساعدة لشركة دايو، بعد ساعات من العثور على مدير الشركة مشنوقا في مدينة البصرة جنوبي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من سفارة كوريا الجنوبية بالعراق بعد حادثة "وفاة" مدير شركة منفذة لميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من سفارة كوريا الجنوبية بالعراق بعد حادثة "وفاة" مدير شركة منفذة لميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).