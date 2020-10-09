وزير النقل الاسبق: ميناء الفاو لن يرى النور قريباً

2020/10/09 | 23:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد وزير النقل الاسبق عبد الحسين عبطان، الجمعة، عدم امكانية انجاز مشروع ميناءالفاو الكبير، مبينا ان التخبط اكثر الادوات التي تعيق الانجاز.

وقال عبطان في تغريدة على تويتر اطلعت عليه، /المعلومة/ ان “ميناء الفاو الكبير لن يرى النور قريبا وان هذا الاستنتاج ليس شعارا او عنوانا لخبر بل عن تجربة واطلاع”.

واضاف “حين ا كلفني رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بوزارة النقل وكالةً بالإضافة الى وزارة الشباب لعدة أشهر ، حينها أوليت اكمال ميناء الفاو اهتماما كبيرا وعقدت مؤتمرا لإكمال المشروع بالإستثمار ولم استطيع اتمام المهمة بسبب تعيين وزيراً للنقل أصالة .”.

واوضح ان “الإستنتاج المهم جداً ان هذا الملف مغمور بالتخبط وعدم الجدية اكثر من غمر الميناء بالماء “.انتهى 25

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