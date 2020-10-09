هل من آفاق لانفراج الأزمة الفلسطينية؟

2020/10/09 | 23:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد سامي صحفي فلسطيني يتباحث عدد هامّ من القادة السياسيّين داخل فلسطين وخارجها هذه الايان سبل حلّ الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة التي تمرّ بها فلسطين منذ أشهر.هذه الأزمة التي استجدّت منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد، و تضاعفت مع إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بينيامين نيتيناهو عزمها ضمّ أراضي واسعة من الضفة الغربيّة المحتلة وأغوار […]

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