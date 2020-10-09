قبل مبارات الدربي ضد إنتر ميلان.. ​إبراهيموفيتش يهزم كورونا

2020/10/09 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، الجمعة، شفائه من فيروس كورونا المستجد وخروجة من الحجر الصحي، ليكون بإمكانه المشاركة مع فريقه ميلان بمباراة الدربي ضد إنتر ميلان بعد ثمانية أيام في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكتب السويدي البالغ 39 عاما في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإيطالية، "لقد شفيت! السلطات الصحية حذرتني (أعلمتني)، الحجر انتهى، بإمكانك الخروج"!

من جهته افاد نادي ميلان بدوره أن الفحصين المتتاليين اللذين خضع لهما المهاجم السويدي جاءت نتيجتهما سلبية، واستنادا إلى ما ينص عليه البروتوكول الصحي، بإمكانه الخروج من الحجر.

وكان إبراهيموفيتش دخل الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية في 24 ايلول، أي بعد أربعة أيام على قيادته ميلان للفوز بمباراته الأولى في الدوري على بولونيا 2-صفر بتسجيله الهدفين.

ورغم غياب السويدي، واصل ميلان بدايته القوية في الدوري بفوزه بالمباراتين التاليتين، ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة مشاركة مع أتالانتا، كما حجز مقعده في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد تخطيه ثلاثة أدوار تمهيدية.

ويبدو مصير مباراة دربي ميلانو المقررة في 17 من الشهرالحالي، في مهب الريح، بعدما تبين إصابة خمسة من لاعبي إنتر بفيروس "كوفيد-19"، هم أليساندرو باستوني والسلوفاكي ميلان شكرينيار والبلجيكي رديا ناينغولان والروماني أندري رادو وروبرتو غاليارديني، لينضموا بذلك الى لاعبين من ميلان هما البرازيلي ليو دوارتي وماتيا غابيا.

ا.ح

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