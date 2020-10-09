الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء يصدر بيانا حول الانتشار الأمني في بغداد

2020/10/09 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى اللواء، يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الجمعة، دخول القطعات الامنية في حالة الإنذار في العاصمة بغداد، مبينا ان الموضوع لا يتعدى الممارسات الامنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي.

وقال رسول في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الأول 2020): "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، وان الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام، وان ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الامنية في حالة الإنذار (اليوم الجمعة) لا يتعدى موضوع الممارسات الامنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".

وأضاف: "كما ندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ومعرفة صحة المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا".

كما وبينت قيادة عمليات بغداد، في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، انه "لا يوجد اي انذار للقطعات، وان بعض ما اشيع او تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رسالة دخول القطعات بالانذار لا يتعدى كونه ضمن السياقات العسكرية المعتادة اليومية بدخول القطعات انذار صباحي ومسائي تمارس بها القطعات بعض الممارسات والفعاليات الامنية والانتشار لذلك اقتضى التنويه".

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