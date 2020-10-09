2020/10/09 | 23:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة اليوم الجمعة على ارتفاع مع تطلع المستثمرين للوضوح بشأن حزمة التحفيز، ليحقق "داو جونز" أكير مكاسب أسبوعية منذ أغسطس/آب

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