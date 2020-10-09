الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش جنوبي سامراء

2020/10/09 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، إحباط تعرض لتنظيم داعش جنوبي سامراء، مؤكداً أن المهاجمين فرّوا بعد التصدي لهم.



وذكر بيان صدر عن اللواء 41 تلقى "ناس" نسخة منه (9 تشرين الأول 2020)، أنه "تم التصدي لتعرض لفلول داعش الإرهابي على قاطع المسؤولية باتجاه نقاط اللواء في منطقة تل الذهب".

وأكد البيان، أن "المهاجمين لاذوا بالفرار بعد التصدي لهم".

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