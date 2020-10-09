الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش جنوب صلاح الدين

2020/10/09 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أحبط الحشد الشعبي، الجمعة، تعرضا لداعش جنوب محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من التصدي لتعرض لفلول داعش الإرهابي على قاطع المسؤولية باتجاه نقاط اللواء في منطقة تل الذهب". وأضاف، أن "المهاجمين لاذوا بالفرار بعد التصدي لهم".

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