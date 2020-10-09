الآسيوي يبعث رسالة للتطبيعية العراقية بشأن تمديد موعد الرخصة للاندية المشاركة بالابطال

2020/10/09 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعثَ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة (9 تشرين الاول 2020)، خطابا لجميع الاتحادات المنضوية تحت لوائه، يشعرهم بتمديد الموعد النهائي لتسلم الاندية المرخصة من الاتحادات.

وقال مدير تراخيص الاندية في الهيئة التطبيعية، ماجد الماجد في بيان (تلقته (بغداد اليوم) ان:" الاتحاد الاسيوي كان قد حدد سابقاً الحادي والثلاثين من الشهر الحالي اخر موعد لتسلم تراخيص الاندية، وبسبب جائحة كورونا فقد مدد الاتحاد الاسيوي الفترة حتى الثلاثين من تشرين الثاني المقبل".

واضافَ:" كإدارة لتراخيص الاندية فنحن مستمرون بالعمل في ضوء الجدول الزمني المعد مسبقاً والذي وصلنا فيه الى مرحلة الاعلان عن الاندية المرخصة ثم فترة تسلم الطعون، واتخاذ القرار النهائي، وقرار تمديد الفترة يعطينا أريحية تامة في حالة حدوث أي جديد في عملية الترخيص او تحديث بعض المعايير والمتطلبات للاندية المرخصة قبل ارسال القائمة النهائية للاتحاد الاسيوي."

واختتمَ مدير التراخيص بالقول ان:" الاتحاد الاسيوي يطالب الاندية العراقية، التي لم ترفع المتطلبات المالية في نظام كلاس خلال فترة فتحه، بإرسال المعلومات المالية للاندية العراقية لسنة ٢٠١٩ ، وتم تحديد يوم ١٠/١٥ موعدا نهائيا للاندية لإرسال الميزانية المالية المدققة للسنة المنتهية ٢٠١٩".

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