تقرير عن الهزة الأرضية في واسط

2020/10/09 | 23:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبين تقريره حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه اليوم ان الهزة بلغت قوتها (3,7) درجة على مقياس رختر وتبعد (46) كم جنوب شرق قضاء بدرة من محافظة واسط ،ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ، و سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى.

ودعت الهيئة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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