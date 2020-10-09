مصدر يكشف لـ{الفرات نيوز} اسباب الانذار الامني ببغداد

2020/10/09 | 23:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر امني في قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اسباب الانذار الامني الذي اعلنته قيادة العمليات اليوم.

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