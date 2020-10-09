2020/10/09 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر دبلوماسي إيراني، يواجه في بلجيكا تهمة التخطيط لتفجير مؤتمر لجماعة معارضة إيرانية منفية في فرنسا، السلطات من احتمال انتقام جماعات مجهولة إن ثبتت إدانته، بحسب ما نقلت رويترز عن وثيقة للشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لتفجير يهدد بلجيكا بالميليشيات إذا ثبتت إدانته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لتفجير يهدد بلجيكا بالميليشيات إذا ثبتت إدانته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).