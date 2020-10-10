النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3,7) قرب محافظة واسط

2020/10/10 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تسجيل حدوث هزة ارضية بقوة 3.7 قرب محافظة واسط.

وذكر تقرير للهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بحسب بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه تم تسجيل حدوث هزة أرضية مساء اليوم قرب الحدود الشرقية للبلاد من محافظة واسط عند الساعة (9:25:28) بالتوقيت المحلي للمحافظة .

واضاف التقرير، ان الهزة بلغت قوتها (3,7) درجة على مقياس رختر وتبعد (46) كم جنوب شرق قضاء بدرة من محافظة واسط ، ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين .

ودعت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة منها حصرا.

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