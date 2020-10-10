تسجيل هزة أرضية قرب محافظة واسط

2020/10/10 | 00:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة (3,7) درجة على مقياس ريختر، قرب محافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الأول 2020)، ان "مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 9/ تشرين الاول/ 2020 قرب الحدود الشرقية للبلاد من محافظة واسط عند الساعة (9:25:28) بالتوقيت المحلي للمحافظة" .

وأضاف البيان، ان "الهزة بلغت قوتها (3,7) درجة على مقياس ريختر، وتبعد (46) كم جنوب شرق قضاء بدرة من محافظة واسط، ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".

ودعت الهيئة في ختام بيانها "المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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