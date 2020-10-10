طيارون يتحولون إلى سياقة القطارات.. والسبب كورونا!

2020/10/10 | 00:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تسعى شركتان في سويسرا، الجمعة، لتشغيل الطيارين في قيادة القطارات بعد أن تسببت أزمة كورونا في انهيار حركة الطيران في العالم، نظرا لما تتطلبه مهنة سائق القطار من قدرات متشابهة لمهنة الطيار من حيث قوة الذهن وسرعة البديهة والمرونة.

وقال كل من اتحاد الطيارين السويسري "إيروبرز" والاتحاد السويسري لسائقي القطارات "في إس إل إف" اليوم إنهما يبدآن عملا إيجابيا معا.

وكانت شركة سويس إير للطيران المملوكة للوفتهانزا عرضت خلال أيلول الماضي إمكانية التعاون مع شركة القطارات السويسرية (إس بي بي).



وقال اتحاد سائقي القطارات السويسري إنه لا يرى أية مشاكل في تعيين الطيارين كسائقي قطارات وفقا لما قاله رئيسه هوبرت غيغر في بيان له.

وقال المتحدث باسم اتحاد إيروبرز إن كلا الوظيفتين لهما متطلبات متشابهة منها سرعة البديهة واليقظة الذهنية والمرونة والتحمل.

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