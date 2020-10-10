النقل تسجل هزة أرضية في محافظة واسط

2020/10/10 | 00:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، تسجيل هزة أرضية قرب الحدود الشرقية للبلاد من محافظة واسط عند الساعة (9:25:28) بالتوقيت المحلي للمحافظة .



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (9 تشرين الاول 2020)، إن "مراصدنا في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة بلغت قوتها (3,7) درجة على مقياس رختر وتبعد (46) كم جنوب شرق قضاء بدرة من محافظة واسط، ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".

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