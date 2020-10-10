رئيس الاقليم: اتفاق سنجار سيكون سبباً لإعادة الثقة مع بغداد ونأمل بخطوات أخرى

2020/10/10 | 00:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، التطلع بإيجابية وتفاؤل لاتفاق تطبيع أوضاع سنجار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

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